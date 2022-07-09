Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Сергей Аксенов. Фото: Сергей Аксенов/VK

Руководитель республики разместил на своей странице в соцсети праздничное обращение.

- Поздравляю мусульман с праздником Курбан-байрам! Это одно из главных событий для всего исламского мира, оно знаменует завершение хаджа. Сегодняшний праздник напоминает нам, прежде всего, о силе искренней веры, о главных ценностях Ислама – милосердии, справедливости, уважении к старшим, о необходимости хранить обычаи предков. Эти ценности объединяют людей, - говорится в сообщении.

Глава Республики Крым отметил, что ислам – одна из традиционных религий России, а Крым – регион с богатым и многовековым наследием исламской культуры:

- Крымские мусульмане вносят достойный вклад в развитие нашего полуострова. Деятельность Таврического муфтията способствует укреплению мира и согласия, утверждению традиционных нравственных ценностей, реализации благотворительных и образовательных проектов.

Напоминаем, что в связи с празднованием Курбан-байрама все жители региона получили дополнительный выходной - в Республике Крыму 11 июля объявлено выходным днем.

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