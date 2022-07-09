В Севастополе для 9 тысяч должников закрыли выезд за границу

Долги нужно вовремя оплачивать. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Судебные приставы Крымского полуострова напоминают об необходимость вовремя гасить кредиты и отдавать долги.

- На сегодняшний день более 9 тысяч жителей Севастополя ограничены в праве выезда из-за задолженностей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю. - За 6 месяцев этого года за счет применения данного ограничения было взыскано порядка 46 миллионов рублей.

В управлении объяснили, что на портале Госуслуг, благодаря сервису ФССП России «Ход снятия ограничения выезда из России», каждый россиянин может узнать есть ли у него ограничения выезда за границу и заодно устранить это препятствие, ликвидировав долг.

Кстати, минимальный размер задолженности для такого запрета, составляет 30 тысяч рублей. Но в те случаях, когда идет речь, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, то сумма снижается до 10 тысяч рублей.

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