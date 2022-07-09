Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2022 9:55

В Севастополе для 9 тысяч должников закрыли выезд за границу

Минимальный порог для «табу» составляет всего 10 тысяч рублей
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Долги нужно вовремя оплачивать.

Долги нужно вовремя оплачивать.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Судебные приставы Крымского полуострова напоминают об необходимость вовремя гасить кредиты и отдавать долги.

- На сегодняшний день более 9 тысяч жителей Севастополя ограничены в праве выезда из-за задолженностей, сообщили в пресс-службе УФССП России по Севастополю. - За 6 месяцев этого года за счет применения данного ограничения было взыскано порядка 46 миллионов рублей.

В управлении объяснили, что на портале Госуслуг, благодаря сервису ФССП России «Ход снятия ограничения выезда из России», каждый россиянин может узнать есть ли у него ограничения выезда за границу и заодно устранить это препятствие, ликвидировав долг.

Кстати, минимальный размер задолженности для такого запрета, составляет 30 тысяч рублей. Но в те случаях, когда идет речь, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, то сумма снижается до 10 тысяч рублей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50