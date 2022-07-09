В продажу поступили 50 тысяч железнодорожных билетов в Крым

Поезд компании «Гранд Сервис Экспресс» в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Железнодорожный перевозчик в Крым объявил о дополнительной продаже 50 тысяч мест на июль, август и сентябрь. Приехать на полуостров и уехать назад можно будет на поезде №197/198 сообщением «Москва-Симферополь».

- Поезд состоит из одноэтажных купейных и плацкартных вагонов. Он отправляется с Казанского вокзала Москвы в 22.30 и прибывает в Симферополь через день в 7.20. В обратную сторону – в 23.55 и прибывает в Москву (через сутки, - от ред.) в 11.25, - сообщили в пресс-службе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Предложение как нельзя кстати, ведь аэропорт Симферополь закрыт из-за проведения специальной операции на Украине, и отдыхающие приезжают на Крымский полуостров на поездах или автомобильном транспорте.

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