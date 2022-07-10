Погода на 10 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 29 градусов

В Симферополе кратковременный дождь, гроза. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 июля на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в центральных и восточных районах ожидается высокая пожарная опасность.

- Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18°; днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе облачно с прояснениями. Днем дождь, гроза, тепло до 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +23…+25°, юго-восточный ветер 1-6 м/с. Пасмурно, дождь, гроза.

В Евпатории +22…+28°, северо-западный ветер 5-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Керчи +22…+25 °, юго-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Феодосии +22 …+25°, юго-восточный ветер 1-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +22…+25°, северо-западный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность.

В Джанкое +20…+28°, скорость северо-восточного ветра 2-10 м/с. Переменная облачность, дождь.

В Армянске +20 …+28°, скорость северного ветра 5-12 м/с. Облачно, небольшой дождь.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+25°.

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