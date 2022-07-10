На Симферополь надвигается ливень с грозой и градом

В крымской столице снова ждут мощный ливень Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца дня 10 июля в Симферополе ожидается сильный ливень с грозой, возможен град. МЧС объявило штормовое предупреждение.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 10 июля в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с,- сообщили в ведомстве.

При этом в Крыму также действует штормовое предупреждение, касающееся неблагоприятных гидрологических условий на реках: в ближайшие двое суток из-за дождей ожидаются подъемы уровней воды на 0,5- 1,5 метра. Однако опасные отметки достигнуты не будут.

Напомним, 9 июля Симферополь подтопил мощный ливень. На Центральном рынке легковушки оказались в воде.

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