Больше десятка улиц в Симферополе остались без воды из-за аварии на сетях

Возобновить подачу воды обещают к вечеру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители более десяти улиц крымской столицы остались без вод 10 июля из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ РК «Вода Крыма».

- В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения на пересечении улиц Енисейская и Амурская водоснабжение будет ограничено c 10:35 и ориентировочно до 18:00,- сообщили в компании.

Без воды до вечера остаются жители улиц Амурская, Валдайская, Ленская, Обская, Иртышская, Енисейская, М.Донского, Байкальский проезд, Енисейский проезд, Сакский проезд, а также прилегающие к ним улицы и переулки.

Кроме того, сообщается о технологическом сбросе воды по улице Василевского возле торгового центра «Яблоко».

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