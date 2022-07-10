В потоках воды на улицах Ялты застревают автомобили

Трое мужчин пытаются вытолкать из воды автомобиль. Фото: скрин из видео/Подслушано Ялта/vk

На улицах Ялты из-за обрушившегося на город дождя, стремительно растут потоки воды. Видео затопленных дорог пользователи выкладывают в соцсетях.

На кадрах - не просто мокрые дороги и большие лужи, но и бурлящие потоки, а местами даже небольшие озерца, в которых застревают автомобили.

Так, на одном из видео, которое появилось в Сети, несколько мужчин по щиколотку в воде пытаются вытолкать из воды заглохшую легковушку.

Напомним, в МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение до конца дня 11 июля. В это время на полуострове ожидаются дожди с грозами местами ливни, а также сильные порывы ветра и даже град.

На реках Крыма ожидается подъем уровня воды на 0,5-1,5 метра.

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