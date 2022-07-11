Погода на 11 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: пришел дождливый понедельник

В Крыму синоптики обещают дожди.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
11 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение.
- Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем град, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Небольшой дождь. Гроза. Ветер северо-западный до 15-17 м/с. Тепло до 25…27°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+27°, северо-западный ветер 2-10 м/с. Пасмурно, небольшой дождь.
В Евпатории +21…+26°, западный ветер 5-7 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +22…+26 °, северо-западный ветер 3-6 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Феодосии +21 …+26°, западный ветер 5-7 м/с. Пасмурно, небольшой дождь, гроза.
В Черноморском +22…+24°, северо-западный ветер 8-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.
В Джанкое +19…+28°, скорость западного ветра 2-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Армянске +20 …+26°, скорость западного ветра 5-10 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.
Вода в Черном море прогрелась до +23 …+25°.
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