В Керчи спустя два месяца после операции умерла спасенная школьниками онкобольная собака

В конце апреля умирающую Машу подростки вытащили из болота. Фото: Чстный приют "Восточный Крым"/Tg

В керченском приюте для безнадзорных животных умерла собака Маша, которую школьники в конце апреля вытащили из болота. Напомним, похожая на алабая бедолага лежала в болотной жиже и уже не сопротивлялась, когда на помощь пришли подростки.

Волонтеры отвезли собаку в приют, где у нее диагностировали огромную опухоль молочных желез и почти полное отсутствие зубов. Предположительно, старое животное оставили умирать на болоте хозяева.

Неравнодушные горожане стали собирать деньги на операцию и реабилитацию Маши. После того, как животному вырезали опухоль и собака пошла на поправку, ей стали искать новый дом. Но пристроить животное так и не удалось.

- Вчера вечером умерла Маша. Поела с аппетитом, легла под деревом в тенечке и умерла. Так и не став домашней. Надеюсь, что свои последние дни в приюте, она чувствовала себя как дома,- написала в группе частного приюта «Восточный Крым» в социальной сети волонтер Наталья Крамаренко.

Из-за возраста и серьезного диагноза вскрытие собаке решили не делать.

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