Севастопольский чиновник пойдет под суд из-за ларьков на пляже

На чиновника возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе экс-начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования предстанет перед судом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

Чиновник в 2020 году заключил договоры с местными коммерсантами на установку торговых точек на пляже «Мыс Хрустальный» и набережной Корнилова. Их конкуренты готовы были заплатить более высокую цену, но аукцион не проводился.

- Договор был заключен с нарушением действующего законодательства: без проведения торгов, с размещением нестационарных торговых объектов за границами территории пляжа и по заниженной плате, - отметили в пресс-службе СК.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по первой части статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).