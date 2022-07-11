Сергей Аксенов поздравил крымского боксера Глеба Бакши с победой на профессиональном ринге

Фото: пресс-служба RCC Boxing Promotions\Tg-канал главы республики Крым Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил боксера из Симферополя Глеба Бакши с первой победой на профессиональном ринге. Как руководитель республики написал в своем Tg-канале, от спортсмена он ждет новых побед.

- Это новый этап в спортивной карьере Глеба. И, конечно, это успех его тренеров и наставников, Федерации бокса Республики Крым и всего крымского спорта, - подчеркнул Сергей Аксенов.

Напомним, феноменальный бой состоялся в Екатеринбурге в рамках шоу RCC Boxing Promotions. Соперником Глеба Бакши был Манук Диланян, который выступал за Армению. Уже на 30-й секунде крымчанин отправил противника в нокдаун, а следующие 30 секунд Манук Диланян буквально «спасался» у канатов.

Глеб Бакши - бронзовый призер Олимпийских игр в Токио. В 2021 году президент России Владимир Путин наградил крымского боксера медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.