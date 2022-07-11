Стало известно, когда состоится следующий бой крымского боксера Глеба Бакши на профессиональном ринге

Фото: Павел Табарчук, Алексей Колчин\ RCC Boxing Promotions

Гендиректор RCC Boxing Promotions Герман Титов высоко оценил профессиональный дебют крымского боксера Глеба Бакши, отправившего в нокаут представителя Армении буквально за 30 секунд. Как «КП-Крым» рассказали в пресс-службе международной спортивной компании, спортсмен из Симферополя сделал большую заявку на яркое будущее в профессиональном боксе.

- Еще никто не побеждал Манука Диланяна так быстро, а у него много известных фамилий в послужном списке. Бакши же потратил в ринге всего минуту, - цитирует пресс-служба RCC Boxing Promotions Германа Титова.

Как подчеркнул гендиректор спортивной компании, следующий бой крымского боксера предварительно планируется на сентябрь. На данный момент решается вопрос о том, кто из спортсменов сможет выйти против бронзового медалиста Олимпийских игр в Токио Глеба Бакши.

Напомним, крымский спортсмен феноменально дебютировал на профессиональном ринге 9 июля. Глеб Бакши провел невероятно быстрый бой и «разобрался» с противником мануком Диланяном буквально за минуту. С победой боксера поздравил глава Крыма Сергей Аксенов.