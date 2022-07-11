В Крыму будут судить жителя республики Коми, убившего пенсионерку 24 года назад

Преступник скрывался более 20 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Феодосии завершили расследование уголовного дела по факту убийства пожилой крымчанки, совершенного в 1998 году. Как сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю, убийцей женщины оказался 49-летний житель республики Коми.

Напомним, как КП-Крым сообщала ранее, мужчина находился проездом в Феодосии. Он арендовал дом у пожилой женщины и решил ее ограбить. Однако, крымчанка вернулась пораньше и поймала вора с поличным. Чтобы женщина не обратилась в полицию, житель республики Коми несколько раз ударил крымчанку ножом.

Поймать преступника не удавалось из-за того, что он скрывался на «материке». Однако, правосудие все же свершилось - убийцу доставили в Крым и будут судить.

Расследование уголовного дела уже завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление».