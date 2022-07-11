Сильные ливни обрушатся на Крым 11 июля

Крымчанам снова стоит ждать ухудшения погоды Фото: Александра Тимощенко

На Крым снова обрушится непогода 11 июля. О неблагоприятных природных явлениях сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС России.

- Ожидаются кратковременные дожди, местами сильные ливни, грозы, шквал 20-25 м/с, днем град», - говорится в сообщении.

Напомним, из-за ливней 10 июля в Крыму затопило 19 приусадебных участков и пять частных домов. Больше всего от непогоды пострадали участки и элементы улично-дорожной сети в Симферополе, Симферопольском районе, Бахчисарае и Евпатории.

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