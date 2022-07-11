В Инкермане полицейские изъяли «нехорошие» кепки с коноплей

Продажа таких предметов незаконна, потому что может вызвать ассоциации с настоящими наркотиками. Фото: пресс-служба полиции Севастополя

Севастопольские полицейские изъяли из сувенирных лавок в Инкермане кепки с изображением конопли. Как рассказали в пресс-службе МВД города-героя, проверка проводилась в рамках операции по недопущению пропаганды наркотиков.

Сотрудники правопорядка проверили пять торговых точек в Инкермане и обнаружили, что в одном из магазинов продаются кепки с изображением листьев конопли.

- В связи с тем, что данные изображения способны вызвать ассоциации с наркотическими средствами и побудить к проявлению интереса к наркотикам, продажа таких предметов незаконна, - отметили в пресс-службе полиции Севастополя.

Запрещенные кепки изъяли, а в отношении продавца проводится проверка.