Где в Симферополе 12 июля отключат свет

Электричество исчезнет на время. Фото: архив КП

12 июля в отдельных районах Симферополя пропадет электричество. Несколько часов света не будет на 2 улицах и 1 переулке. Крымские энергетики заверяют, что небольшие неудобства, вызванные перебоями с подачей электротока, сполна компенсируются повышением качества электроснабжения.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Железнодорожная, 6, 5-9; Киевская, 110

- тупик Железнодорожный, 3, 5, 9

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