Погода на 12 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 28 градусов

В Севастополе вода в Черном море прогрелась до плюс 24 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 июля на Крымском полуострове штормовое предупреждение, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем тепло до 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+25°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Евпатории +20…+25°, западный ветер 1-6 м/с. Ясно.

В Керчи +22…+25 °, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Феодосии +20 …+26°, западный ветер 1-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +21…+24°, юго-западный ветер 5-7 м/с. Ясно.

В Джанкое +17…+27°, скорость северного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +19 …+25°, скорость западного ветра 3-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+24°.

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