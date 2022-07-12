Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 июля 2022 5:00

В Крыму пропал 58-летний мужчина в красной рубашке

Сейран Исмаилов исчез 5 июля 2022
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Сейран Исмаилов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Сейран Исмаилов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Бахчисарая.

- Пропал Исмаилов Сейран Аметович, 58 лет (1964 года рождения), город Бахчисарай. С 5 июля 2022 года нет достоверной информации о его местонахождение, - сообщают волонтеры.

Приметы пропавшего: 160 сантиметров рост, xудощавое телосложение, седые волосы и карие глаза.

Сейран Исмаилов, как предполагают близкие, был одет в красную рубашку, черные шорты и шлепки.

Если вы видели этого человека - сообщите по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50