Одиннадцать улиц Симферополя остались без воды до вечера 12 июля

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Более десяти улиц Симферополя остались без воды до вечера 12 июля. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», ограничения связаны с авариями на водных сетях.

Так, до 17.00 краны будут сухими на улицах Крылова и Красноармейская (частично). Подвоз питьевой воды будет организован на улице Крылова/переулок Ломаный с 09.00 до 11.00.

Кроме того, из-за еще одной аварии до 17.00 (ориентировочно) водны не будет по таким адресам: улица Ростовская, улица Никанорова, улица Смольная, улица Садовая (частично), Трамвайный переулок (частично), улица Камская, улица Л.Чайкиной, улица Шалфейная, улица Киевская (частично), Кечкеметская (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе 12 июля отключат свет. Неудобства жителям некоторых улиц придется потерпеть до 17.00.

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