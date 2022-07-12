За неделю в Симферополе выявили восемь фактов незаконной регистрации иностранцев

Фото: МВД по РК

За минувшую неделю в Симферополе выявили восемь фактов незаконной постановки на миграционный учет 25 иностранных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Подозреваемые направили в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания, тем самым осуществив фиктивную постановку на учет, не имея намерений предоставить им жилое помещение для проживания, - говорится в сообщении.

Уточняется, что шестеро нарушителей будут привлечены к уголовной ответственности. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Инкермане полицейские изъяли «нехорошие» кепки в рамках операции по недопущению пропаганды наркотиков. На головных уборах были изображены листья конопли.

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