Крым готов помочь жителям Новой Каховки, пострадавшим после удара ВСУ

Фото: ВГА Херсонской области

Республика Крым окажет помощь жителям Новой Каховки, пострадавшим после украинских обстрелов. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

- Прежде всего, хочу выразить самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким всех, кто стал жертвами этого преступления, и пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления. Крым готов оказать людям и городу всю необходимую помощь, - написал Аксенов.

ВСУ нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. В результате обстрела взорвались склады с селитрой, оказались повреждены больница, жилые дома и некоторые объекты городской инфраструктуры.

Напомним, 8 июля украинские военные ударили по территории Каховской ГЭС, от которой берет начало Северо-Крымский канал. Тогда ВС РФ отразили ракетную атаку, сама электростанция не пострадала.

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