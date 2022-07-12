Пропускная способность таможенных постов на границе в Крыму увеличилась вдвое

Фото: yutu.customs.gov.ru

В автомобильных пунктах пропуска в Крыму поток грузового и пассажирского транспорта вырос почти вдвое с конца июля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Таких показателей удалось достигнуть после добавления четырех полос движения в МАПП Армянск, в МАПП Джанкой и в ДАПП Перекоп.

- Если в конце мая 2022 года через эти таможенные посты перемещалось в среднем две тысячи грузовых и легковых автомобилей в сутки, то в начале июля товаро- и пассажиропоток на участке российско-украинской границы увеличился почти в два раза, - говорится в сообщении.

Самый оживленный пункт пропуска - МАПП Джанкой, через который ежедневно проходит не менее 1,5 тысячи транспортных средств.

Ранее сообщалось, что с марта этого года границу на севере Крыма пересекли более 540 тысяч человек и 177 тысяч транспортных средств. Кроме того, на границе с Херсонской областью были открыты новые досмотровые комплексы.

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