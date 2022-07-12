В Керчи 11 июля под колесами иномарки погиб мужчина, переходивший дорогу не по «зебре»

Фото: МВД по РК

11 июля в Керчи под колесам иномарки погиб 45-летний мужчина, переходивший дорогу не по «зебре». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по РК

- В 21.45 часов 49-летний водитель автомобиля «Шкода Рапид», осуществляя движение по правой полосе улицы Генерала Петрова совершил наезд на пешехода мужчину 1977 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства, - говорится в сообщении.

Рядом с пострадавшим был регулируемый пешеходный переход, однако крымчанин это проигнорировал, что привело к трагедии.

Ранее в Крыму перевернулся микроавтобус с туристами из Томска. Страшная авария произошла на трассе «Таврида» возле села Владиславовка. Пострадали три ребенка.

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