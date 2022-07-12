Крым впервые принял участие в фестивале дальневосточных гребешков «На гребне!»

Mriya Resort & SPA

С 1 по 15 июля проходит Всероссийский фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне!», в котором впервые приняли участие крымские рестораны - «Черное море by Mriya» в г. Ялта и два ресторана курорта Mriya Resort & SPA – «Salt & Pepper» и «Cosmo».

Атмосферный ресторан «Черное море by Mriya», ресторан мясных и рыбных деликатесов «Salt & Pepper» и ресторан современной кухни «Cosmo» подготовили специальное меню из трех блюд с различными вариациями приготовления гребешков - тартаром, карпаччо, сашими, севиче, холодным супом.

Пятый год подряд проходит долгожданный фестиваль, когда гости могут насладиться вкусом морского деликатеса по приятной цене во всех ресторанах-участниках. Фестиваль освящен одному из самых популярных дальневосточных морепродуктов — приморскому гребешку, настоящей жемчужине Японского моря. В 2022 году в фестивале принимают участие 33 города, в том числе города южного федерального округа - Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ялта.

Бронирование ресторанов по телефону: 8 800 550 53 89