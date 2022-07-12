Фото: Минтранс Крыма

До конца 2024 года в Крыму установят 400 новых остановочных павильонов, сообщил врио министра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

- Заявка на выделение дополнительных средств на закупку данных остановочных павильонов направлена. Ожидаем финансирование. В планах на 2022-2024 год установить весь объем необходимых остановок, часть из них будет «умными», - отметил Лукашенко.

Также к настоящему дню 80% поездок в общественном транспорте крымчане оплачивают при помощи валидаторов. Популярность бесконтактной оплаты проезда среди пассажиров выросла не только благодаря дифференцированным тарифам, но и простому способу получения льготных карт.

- Отмечу, что система автоматизированной оплаты проезда, которая реализована на территории Республики Крым, неоднократно высоко оценивалась среди субъектов РФ на всероссийских конкурсах, - подчеркнул добавил врио минтранса РК.

Также Лукашенко обратил внимание на то, что кондиционеры в общественном транспорте должны работать в жаркую погоду. Если система охлаждения не функционирует, пассажиры могут обращаться с жалобами к перевозчикам (их контакты указаны в автобусах), в администрации городов или в Минтранс Крыма.

- Кондиционеры, если они есть в транспорте, в жаркую погоду должны работать. Вся новая техника, которая приобретается в рамках соглашения между Советом министров РК и правительством города Москвы, ими оборудована, - добавил врио минтранса РК.

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