Погода на 13 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: вода в Черном море прогрелась до плюс 25 градусов

Возле берегов Севастополя море прогрелось до плюс 25 градусов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 июля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

- В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах вероятны локальные кратковременные грозовые дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 25...27°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер до 10 м/с., тепло до 24…26°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+25°, юго-западный ветер 1-3 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь, гроза.

В Евпатории +19…+25°, западный ветер 1-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25 °, северо-западный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +20 …+25°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +21…+24°, юго-западный ветер 4-6 м/с. Ясно.

В Джанкое +17…+27°, скорость северо-западного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +19 …+25°, скорость западного ветра 3-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +23 …+25°.

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