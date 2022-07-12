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Происшествия12 июля 2022 14:09

В Ялте мужчина убил 81-летнего пенсионера из-за долга по арендной плате

Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого агрессор напал на дедушку с кулаками
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Следком завел на агрессора уголовное дело

Следком завел на агрессора уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следком завел уголовное дело на крымчанина, который убил 81-летнего пенсионера из-за долга по арендной плате.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму, дело было 3 июля этого года. Пожилой человек сдавал 49-летнему мужчине квартиру в Ялте. Обвиняемый не вносил платеж за проживание согласно установленным срокам, на почве чего между ним и пострадавшим разыгралась ссора.

- В ходе конфликта обвиняемый нанес несколько ударов руками по телу потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм пенсионер скончался. Тело потерпевшего через несколько часов обнаружил местный житель, о чем сообщил в полицию, - говорится в сообщении.

Агрессора быстро нашли и задержали. Расследование продолжается.

Ранее суд в Симферополе вынес приговор экс-полицейскому за взятку в три миллиона рублей. Также реальный срок получил посредник, передавший деньги.

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