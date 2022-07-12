Часть Симферополя 13 июля останется без электричества

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

13 июля в столице Крыма частично отключат свет. Энергетики, ведущие ремонт электросетей, на несколько часов обесточат 4 улицы и 1 переулок.

- Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии, - сообщали в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Где произойдет отключение света в Симферополе:

с 8.00 до 17.00

- переулок Марсовый, 4/23, 5/32, 30/2

- улицы Кржижановского, 20, 22, 26-30/2; Энергетиков, 4/16, 6/13, 3/18, 7/15; Яблочкова, 22/9, 24, 1, 17-23/4

с 6.00 до 17.00

ул. Набережная, 75, 75В, 75А, 75И, 75Д

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