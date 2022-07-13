Улицу Караимскую в Симферополе перекроют в ночь с 14 на 15 июля

Улицу перекроют на время дорожного ремонта Фото: Михаил ФРОЛОВ

На период проведения капремонта в ночь с 14 на 15 июля будет ограничено движение по улице Караимская, от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- На пересечении улицы Караимская с улицами Козлова, Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского будет обеспечено движение в прямом направлении. По улице Крылова, на участке от Севастопольской до Караимской, будет организовано двухстороннее движение, - говорится в сообщении.

Общественный транспорт во время ограничений будет ходить по улице Севастопольской.

Ранее глава Республики Крым сообщал, что ремонт улицы Караимской будут вести круглосуточно. Также он обратил внимание, что нужно ускорить рабочий процесс.

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