В МВД раскрыли подробности убийства 81-летнего пенсионера в Ялте

Фото: МВД по РК

В Ялте мужчина убил 81-летнего пенсионера из-за долга по арендной плате. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, злоумышленник более 10 лет снимал квартиру у пострадавшего.

Ранее КП-Крым писала, что между мужчинами возник конфликт из-за задолженности по оплате аренды жилья, в результате чего агрессор напал на дедушку с кулаками.

В МВД уточнили, что об инциденте в полицию сообщил житель Ялты, который заметил лежащего на улице человека. На тот момент пенсионер уже не подавал признаков жизни, а прибывшие позже на место специалисты констатировали смерть. Подозреваемого в убийстве быстро задержали, им оказался 49-летний местный житель.

Фото: МВД по РК

- С его слов, более 10 лет он снимал квартиру у потерпевшего и у него образовался небольшой долг по оплате. Потерпевший начал требовать вернуть долг и между ними произошел конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый, как он пояснил, ударил своего оппонента головой об стойку автомобиля, а после нанес удар в грудную клетку. В результате травм потерпевший скончался, - говорится в сообщении.

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