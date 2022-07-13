Более двух тысяч пострадавших от потопа крымчан получат компенсации

Фото: МЧС по РК

В Крыму 2 292 человека были признаны пострадавшими в результате летних потопов. На выплаты компенсаций из резервного фонда Министерства труда и социальной защиты РК было выделено 28 миллионов 150 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, больше всего пострадавших в Симферопольском районе - 1750 человек, Симферополе - 352, в Белогорском районе - 190.

- Поскольку наибольшее количество пострадавших находится в Симферопольском районе, контрольный срок по выполнению поручений в части компенсационных выплат - следующая пятница. Жители Симферополя и Белогорского района должны получить компенсации до конца текущей недели, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

По состоянию на 13 июля было подано 276 полных пакетов документов на получение выплаты, 206 из них согласованы. Компенсацию получили 84 человека: по 10 тысяч рублей - все пострадавшие, по 50 тысяч рублей - 42 человека, по 100 тысяч рублей - 9 человек.

Аксенов также уточнил, на компенсацию могут претендовать и те, кто не имеет регистрации в пострадавшем от наводнения помещении. В таких случаях необходимо доказать, что это личная собственность, а также подтвердить факта проживания. В подобных ситуациях граждане получают выплаты из внебюджетных источников.

- К сожалению, законодательство не в силах охватить весь объем бедствия, учесть все нюансы. Тем не менее, помощь будет оказана всем без исключения пострадавшим, - добавил глава республики.

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