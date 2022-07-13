Перед судом предстанет крымчанин, закопавший расчлененное тело своей супруги на кладбище

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63-летний крымчанин, закопавший расчлененное тело своей супруги на кладбище, вскоре ответит перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РК.

Напомним, жуткая история произошла в селе Мирное Симферопольского района в новогоднюю ночь. Между супругами развязался конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз ударил благоверную по голове. Предположив, что она уже мертва, он вывез ее в лес, где, расчленив тело, закопал. После этого он сразу отправился в полицию и заявил об исчезновении жены.

- Все это время правоохранительными органами велась работа по розыску женщины, отрабатывались различные версии ее исчезновения, в том числе - совершение в отношении нее насильственного преступления, - говорится в сообщении.

Расследование завершено. В ходе проделанной работы следователями была собрана достаточная база улик, доказывающая виновность мужчины. Далее его судьбу будет решать суд.

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