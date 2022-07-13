На рынке в районе ж/д вокзала в Симферополе ловят стихийных торговцев

Фото: скриншот из видео/пресс-служба администрации Симферополя

На рынке в районе железнодорожного вокзала в Симферополе 13 июля проводят рейды по пресечению стихийной торговли, сообщил начальник департамента административно технического контроля администрации крымской столицы Александр Руднев.

- Наши стихийщики облюбовали это место. Торговля «с пола». Непонятно, какого качества товар. Риск для людей огромен, тем более, в такую погоду жаркую: купил - съел - отравился - умер, - пояснил Руднев.

По его словам, подобные места выявляются регулярно, ежедневно в разных частях города проводятся рейды. Руднев напомнил, что за нарушение правил в таких случаях для физических лиц предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей.

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