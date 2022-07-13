Фото: Управление информационной политики Мининформ РК

На Крымском мосту туристов встретили персиками, путеводителями и информационными буклетами. Акция состоялась при поддержке Мининформа РК, Минсельхоза РК, Туристско-информационного центра Республики Крым, Управления ГИБДД МВД по Республике Крым

- Пересекая на автомобиле нашу гордость и достопримечательность - Крымский мост, прибывающие на полуостров туристы сразу могут почувствовать все радушие и гостеприимство крымчан, ощутить Крым на вкус, попробовать наши местные персики, - рассказал первый замминистра внутренней политики, информации и связи РК Сергей Двуреченский.

Он также напомним, что выращенные в Крыму персики - это бренд, который в этом году будет представляем на Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России». Мероприятие пройдет с 14 по 17 июля в Москве.

Кроме того, по словам Двуреченского, для гостей с материка отельеры полуострова подготовили специальные программы лояльности, а музеи акции. Так, в рамках «крымской культурной субботы» граждане имеют возможность посещать дворцово-парковые ансамбли, популярные объекты показа, выставки и экспозиции.

Ранее сообщалось, что Евпатория попала в топ-10 курортов для отдыха и лечения. Крымский город уступил пальму первенства Сочи.

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