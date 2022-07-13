В Крыму ГИБДД проведет профилактическую акцию «Автокресло – детям!»

Автомобилистов будут наказывать за нарушение правил безопасности при перевозке детей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кырму с 15 по 24 июля ГИБДД проведет профилактическую акцию «Автокресло – детям!».

Как пишет КИА со ссылкой на пресс-службу МВД по РК, за минувшие шесть месяцев в республике зафиксировали 1 400 нарушений, связанных с перевозкой детей.

Перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Как отметили в крымской госавтоинспекции, за нарушение правил перевозки детей предусмотрено административное наказание, в виде штрафа в размере три тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что на рынке в районе ж/д вокзала в Симферополе ловят стихийных торговцев. Продажа товаров идет буквально «с пола».

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