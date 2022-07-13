Фестиваль «Природа Искусства» в лавандовых полях Крыма продолжится 16 и 17 июля

Фото: Крымская газета

Фестиваль «Природа Искусства» продлили на неделю. Жители и гости Крыма смогут посетить лавандовые поля в поселке Тургеневка и насладиться фестивалем до 17 июля.

Как пишет Крымская газета, на 16 июля запланирован концерт «Опера и Балет», а 17 июля - день «Джаза и Латины» с обновленной программой.

Также посетителей ожидает танцевальный мастер-класс под руководством художественного руководителя Большого Севастопольского Офицерского Бала Дмитрия Платова и экскурсия. Кроме того, можно будет насладиться лавандовым мороженым, прогулкой по ярмарке и хорошо провести время в фуд-корте.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 16 июля по 4 сентября пройдет акция «Крымская культурная суббота», направленная на популяризацию историко-культурного наследия региона. Многие музейные учреждения полуострова можно будет посетить бесплатно.

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