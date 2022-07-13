В Симферополе 14 июля отключат свет на 15 улицах и 2 переулках

Свет исчезнет на время. Фото: архив КП

14 июля отдельные районы Симферополя на время останутся без электричества. Отключение запланировано с 8.00 до 17.00.

Где отключат свет в Симферополе 14 июля:

- переулки Лиственный, 16-30, 3-15; Ефимовой, 6

- улицы Валдайская, 5, 6, 12-26 ; Маршала Василевского, 10, 12, 49, 51/2; Ленская, 10-44 , 15-29/72 ; Амурская, 64-78 , 71-109 , 49/108; Обская, 26-70 , 27-61; Сельвинского, 48-94 , 45-87 ; Кечкеметская, 121; Сельвинского/переулок Розовый, 45/22; Высотная, 92, 93-107 ; Бархатовой, 92; Дарвина, 20-72 , 27-83 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 221-241А, 227, 227А, 250А; 2-ой Гвардейской Армии, 102-132А , 61А-101 ; Шполянской, 2/4-12 , 3-17

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