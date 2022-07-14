«Ангелы на землю спускаются»: пользователей соцсети восхитило красивое видео рассвета на Ай-Петри

Рассвет на ЮБК. Фото: Андрей Бачурин/VK

Ялта особенно восхитительна ранним утром, когда на светило только еще восходит на небосвод.

Ранее утро в Крыму. Фото: Андрей Бачурин/VK

Особенно хорошо любоваться городом счастья и его окрестностями, находясь на смотровой площадке канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри».

- 14 июля. Плато Ай-Петри, - так назвал автор замечательную подборку фото и видео, которая украсила его личную страничку в соцсети.

Пользователи соцсети очень эмоционально отреагировали на пост, выразив свои чувства и мысли в комментариях: «Как будто вместе с солнечными лучами ангелы на землю спускаются»; «Сказочная красота. Завидую тем, кто живет в Крыму!»; «Волшебные виды, но на Ай-Петри, как правило, холодно и очень сильный ветер дует».

Утро обещает вполне комфортный день.

- В Ялте солнечно, воздух прогреется до +26°, - такой прогноз на сегодня дает сайт

gismeteo.

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