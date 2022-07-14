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Общество14 июля 2022 5:36

Глава Ростуризма назвала Крым безопасным для туристов

По словам Зарины Догузовой, она тоже собирается провести летний отдых на полуострове
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: noviysvetcrimea/vk

Фото: noviysvetcrimea/vk

Крымский полуостров безопасен для отдыха туристов, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Что касается безопасности, у меня мама, папа и сестра сейчас отдыхают в Крыму. Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова, - сказала Догузова.

Она также добавила, что сама собирается провести летний отдых на полуострове.

Напомним, режим временного ограничения полетов в международный аэропорт «Симферополь» недавно вновь продлили, на этот раз - до 18 июля. Добраться в Крым можно, воспользовавшись автомобильным или железнодорожным сообщением. В частности, недавно в продажу поступили 50 тысяч железнодорожных билетов на поезд «Москва-Симферополь-Москва».

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