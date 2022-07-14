В Крыму для удобства пассажиров станции Остряково изменили расписание электричек

Пригородные электрички - популярный и удобный вид транспорта в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские электрички будут ходить по новому расписанию, но изменения коснулись не всех маршрутов.

- Для удобства пересадки пассажиров по станции Остряково с дополнительного пригородного поезда №6621 сообщением «Соленое Озеро – Симферополь» на пригородный поезд № 7202/7201 сообщением «Севастополь – Евпатория» изменяется график движения отдельных поездов, - сообщили в пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания).

Обновленный график движения. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Главная цель новшества – сделать более комфортным для гостей и жителей Крым путешествие к пляжам Евпатории и Сак.

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