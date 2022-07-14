Несколько улиц Симферополя остались без воды до вечера 14 июля

Фото: photo.kp.ru

Часть Симферополя 14 июля осталась без воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, до 00.00 из-за аварии на сетях будет ограничено водоснабжение по адресам: проспект Победы 211Е, 211Д, улица Кубанская 11, 11а, 13, 13б, 13г.

Также до 17.00 в связи с работами на сетях холодного водоснабжения краны будут сухими по таким адресам: улица Глинки (частично), улица Самохвалова, улица Таманская, улица Каспийская, улица Нижнегорская (и переулок), улица Мазанская, улица Геническая а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 14 июля отключат свет на 15 улицах и 2 переулках. Крымские энергетики занимаются ремонтом.

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