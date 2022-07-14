Более десяти картин ХХ века пополнили коллекцию Симферопольского художественного музея

Фото: Симферопольский художественный музей/vk

Симферопольский художественный музей пополнил коллекцию произведениями искусства ХХ века, выкупленными из частных коллекций. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Крыма.

Все произведения непосредственно связаны с Крымом. Кроме того, в фонды вернулись картины после реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря.

Среди приобретенных предметов - рисунок выдающегося художника ХХ века Александра Куприна, который много работал в Крыму в 1920-1950 годы. Речь идет о работе под названием «Чуфут-Кале» (1936 год). Автор изобразил панорамный вид «пещерного» города в окрестностях Бахчисарая, с мавзолеем Джанике-ханум, Средней стеной, усадьбой А.С. Фирковича и полуразрушенным Домом караимских общин. Работа станет девятой в живописной коллекции Куприна, которая хранится в музее крымской столицы.

Также приобретены пять предметов живописи и графики из коллекции Георгия Когонашвили, «Портрет» Г.Э. Бострэма, живописное произведение «Тайна мироздания» Алемдара Караманова, акварельная картина «Кладбище» Александра Ромма и картины Елены Нагаевской «Сад» и «Заврак у моря. Фрукты и скалы».

Ранее сообщалось, что в Крыму с 16 июля по 4 сентября пройдет акция «Крымская культурная суббота». Многие музейные учреждения региона можно будет посетить бесплатно.

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