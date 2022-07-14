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Экономика14 июля 2022 11:28

Этим летом в Севастополе начнут проектировать новую систему переработки отходов

Инвестиционная стоимость проекта - три миллиарда рублей
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

В Севастополе этим летом начнутся работы по проектированию строительства комплексного объекта переработки отходов. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Проектные работы по созданию КПО (комплексного объекта переработки) в Севастополе начнутся уже в этом месяце. Это важный проект, который позволит нам перейти к современной системе сортировки, переработки и размещения отходов, - написал губернатор.

Комплексный объект переработки будет мощностью 250 тысяч тонн. Инвестиционная стоимость проекта - три миллиарда рублей. Благодаря объекту ежегодно на переработку будет отбираться не менее 37,5 тысяч тонн вторресурсов.

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