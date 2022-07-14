В ночь на 14 июля в Ялте горела бывшая гостиница «Лондон»

Фото: Реальная Ялта/vk

Сегодня ночью в Ялте горело заброшенное здание бывшей гостиницы «Лондон». Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Фото: Реальная Ялта/vk

- Сегодня ночью было зафиксировано возгорание в неэксплуатируемом здании. В два часа ночи нам поступил сигнал. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания в настоящий момент устанавливаются, - сообщили «КП»-Крым в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

Фото: Реальная Ялта/vk

Напомним, в селе Партизаны Кировского района республики 13 июля сгорели ГАЗель и стог сена. Огонь не тушили около пяти часов.

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