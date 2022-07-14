Под Саками пьяный мужчина поджег перегородившую ему проход машину

Фото: МВД по РК

Под Саками задержали сельчанина, который поджег перегородивший ему проход автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Под тяжестью собранных улик свою вину в поджоге автомобиля 30-летний односельчанин потерпевшего признал. Мужчина сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и решил проучить владельца перегородившего проход авто и подпалил траву вокруг машины, - говорится в сообщении.

Теперь крымчанину грозит пять лет колонии.

Напомним, в конце июня керчанин сжег магазин бывшего босса ради мести. Рано утром он пробрался в зону разгрузки товара и бросил зажженную бумагу в сложенные там картонные коробки и деревянные паллеты. Его осудили на 1,5 года.

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