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Происшествия14 июля 2022 12:33

Под Саками пьяный мужчина поджег перегородившую ему проход машину

Ему грозит до пяти лет колонии
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Фото: МВД по РК

Фото: МВД по РК

Под Саками задержали сельчанина, который поджег перегородивший ему проход автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Под тяжестью собранных улик свою вину в поджоге автомобиля 30-летний односельчанин потерпевшего признал. Мужчина сообщил, что находился в состоянии алкогольного опьянения и решил проучить владельца перегородившего проход авто и подпалил траву вокруг машины, - говорится в сообщении.

Теперь крымчанину грозит пять лет колонии.

Напомним, в конце июня керчанин сжег магазин бывшего босса ради мести. Рано утром он пробрался в зону разгрузки товара и бросил зажженную бумагу в сложенные там картонные коробки и деревянные паллеты. Его осудили на 1,5 года.

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