Путин продлил бесплатную регистрацию недвижимости в Крыму до 2025 года

Беспошлинная регистрация недвижимости в Крыму продлена до 2025 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2025 года освобождение от уплаты пошлины на госрегистрацию ранее приобретенных прав на недвижимость в Крыму и Севастополе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 14 июля.

Ранее беспошлинная регистрация объектов недвижимости, приобретенных в Крыму до вхождения в состав РФ, действовала до 2023 года. Продление срока действия льготы будет стимулировать правообладателей завершить процесс оформления прав.

Напомним, в Совфеде продлили особенности регулирования земельных отношений в Крыму до до 1 января 2025 года. Это позволит синхронизировать сроки завершения интеграции региона в экономическую систему Российской Федерации.

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