Погода на 15 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Вода у берегов Алушты всего плюс 21 градус.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
15 июля на Крымском полуострове, как и накануне, действует штормовое предупреждение, также в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер до 10 м/с., тепло 26…28°
В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+26°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +21…+29°, юго-западный ветер 1-6 м/с. Ясно.
В Керчи +23…+25 °, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Феодосии +21 …+26°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +22…+26°, северо-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +18…+29°, скорость северо-западного ветра 2-6 м/с. Ясно.
В Армянске +21 …+29°, скорость юго-восточного ветра 2-4 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +20 …+25°.
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