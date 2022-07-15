Погода на 15 июля 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 30 градусов

Вода у берегов Алушты всего плюс 21 градус. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 июля на Крымском полуострове, как и накануне, действует штормовое предупреждение, также в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28...30°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем западный ветер до 10 м/с., тепло 26…28°

В Ялте, как сообщает gismeteo, +22…+26°, юго-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Евпатории +21…+29°, юго-западный ветер 1-6 м/с. Ясно.

В Керчи +23…+25 °, северо-западный ветер 4-7 м/с. Ясно.

В Феодосии +21 …+26°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Черноморском +22…+26°, северо-западный ветер 1-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +18…+29°, скорость северо-западного ветра 2-6 м/с. Ясно.

В Армянске +21 …+29°, скорость юго-восточного ветра 2-4 м/с. Ясно.

Вода в Черном море прогрелась до +20 …+25°.

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