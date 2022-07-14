В Симферополе 15 июля отключат электричество на 12 улицах

В Крыму ремонтируют электросети. Фото: архив КП

15 июля часть столицы Крыма на время останется без света. На несколько часов, а именно с 8.00 утра до 17.00 вечера, электричества не будет на 12 улицах и 2 переулках.

Где произойдет отключение света в Симферополе:

- переулок Лиственный, 16-30, 3-15; Ефимовой, 6;

- улицы. Энергетиков, 1, 2; Кржижановского, 5-9; Монтажная, 2а; Сельвинского, 48-94, 45-87; Кечкеметская, 121; Сельвинского/пер. Розовый, 45/22; Высотная, 92, 93-107; Дарвина, 20-72, 27-83; Бархатовой, 92; Целинная, 24-74 , 29-71; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250А; Шполянской, 2/4-12 , 3-17.

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