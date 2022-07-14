Жители поселка под Симферополем шокированы тем, что рядом с их домами хотят построить свиноферму

Жители поселка Приятное Свидание в ужасе от того, что под окнами их домов могут построить свиноферму Фото: Павел МАРТИНЧИК

Жителей живописного поселка Приятное Свидание под Симферополем беспокоит, что рядом с их домами хоят построить свиноферму и скотобойню.

- Одним прекрасным утром мы проснулись и увидели жуткое строительство, - рассказала корреспонденту «Крым 24» местная жительница Екатерина Минакова, которую огорчили не сами строительные работы, а соседи, которые могут там появятся.

Семья женщины строила дом более пяти лет, вложив в работы не только душу, но и все сбережения. На обустройство даже пришлось взять кредит. Крымчанка опасается, что все скважины и речка, откуда они получают воду, будут испорчены.

Свиноферму хотят построить на границе Симферопольского и Бахчисарайского районов. Недавно там появился строительный вагончик, а на нем табличка, претендующая на паспорт строительного объекта. Судя по этим рисункам, скоро на этом месте планируют построить два больших свинарника, навозохранилище, искусственный водоем и еще 11 построек, а на соседнем участке скотобойню.

Жители поселка уже обращались во все инстанции, пытались достучаться и до инициатора проекта, однако результатов это не дало. В администрации Симферополя же заявили, что никаких документов на строительство нет и быть не может. Земля не предназначена для животноводства. Однако, по словам юриста хозяина «свинского бизнеса», «никаких нарушений нет, ни на сегодняшний день, ни в будущем, их нет и не будет».

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