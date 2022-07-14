Звезды российской эстрады споют хиты «Иванушек» на фестивале «Таврида. АРТ» в Крыму

Фото: Крымская газета

На одном из главных музыкальных событий фестиваля «Таврида.АРТ», которой пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, резиденты арт-кластера споют любимые хиты группы «Иванушки International». Вместе с молодыми музыкантами выступят группы «Фабрика», «Корни», Хабиб, Haru, Антон Токарев, Александр Иванов и группа «Рондо».

- Меня не перестает удивлять широта диапазона идей, реализуемых на «Тавриде». Сегодня на ней могут исполнять народные песни, завтра - классическую музыку, а послезавтра - сделать концерт на песни «Иванушек». Это очень мудро, потому что именно в таком смешении стилей, жанров, времен, культур может зародиться что-то новое и уникальное», - цитирует Крымская газета продюсера и композитора Игоря Матвиенко.

Ранее КП-Крым писала, что фестиваль «Природа Искусства» в лавандовых полях Крыма продолжится 16 и 17 июля. Также посетители смогут насладиться лавандовым мороженым, прогулкой по ярмарке и хорошо провести время в фуд-корте.

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